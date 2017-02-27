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Жителям області нагадують про адміністративну відповідальність за спалювання сухої трави

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На території області протягом декількох останніх днів зареєстрували 27 випадків самовільного випалювання сухої рослинності та її залишків на великих площах. Відтак мешканців Львівщини закликають не спалювати сухостій задля уникнення пожеж в екосистемах та нагадують про адміністративну відповідальність. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За словами в.о директора департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації Олександра Харчука, випадки самовільного спалювання сухої рослинності протягом останніх днів зареєстрували у Городоцькому, Дрогобицькому, Жидачівському, Кам’янка-Бузькому, Мостиському, Миколаївському, Сколівському, Стрийському і Старосамбірському районах та у містах Львові, Стебнику і Червонограді.

Відтак у департаменті з питань цивільного захисту облдержадміністрації мешканцям області вкотре нагадують, що пожежі в екосистемах завдають величезну шкоду ґрунтам, рослинному та тваринному світу, а також забруднюють навколишнє середовище та шкодять здоров’ю людини.

Також краян застерігають, що відповідно до чинного законодавства за випалювання стерні передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу на громадян від 170 до 340 грн і на посадових осіб – від 850 до 1190 гривень. А за порушення, вчинені у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, штрафи зростають удвічі.

Фото: ЛОДА

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