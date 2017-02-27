Жителям області нагадують про адміністративну відповідальність за спалювання сухої трави

На території області протягом декількох останніх днів зареєстрували 27 випадків самовільного випалювання сухої рослинності та її залишків на великих площах. Відтак мешканців Львівщини закликають не спалювати сухостій задля уникнення пожеж в екосистемах та нагадують про адміністративну відповідальність. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За словами в.о директора департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації Олександра Харчука, випадки самовільного спалювання сухої рослинності протягом останніх днів зареєстрували у Городоцькому, Дрогобицькому, Жидачівському, Кам’янка-Бузькому, Мостиському, Миколаївському, Сколівському, Стрийському і Старосамбірському районах та у містах Львові, Стебнику і Червонограді.

Відтак у департаменті з питань цивільного захисту облдержадміністрації мешканцям області вкотре нагадують, що пожежі в екосистемах завдають величезну шкоду ґрунтам, рослинному та тваринному світу, а також забруднюють навколишнє середовище та шкодять здоров’ю людини.

Також краян застерігають, що відповідно до чинного законодавства за випалювання стерні передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу на громадян від 170 до 340 грн і на посадових осіб – від 850 до 1190 гривень. А за порушення, вчинені у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, штрафи зростають удвічі.

Фото: ЛОДА