Вчора рятувальники Львівської області гасили 20 пожеж сухостою

Впродовж доби рятувальники ліквідували 20 пожеж сухостою. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

За минулу добу рятувальники 20 разів виїжджали на гасіння сухої трави та стерні. Займання виникали на території Мостиського, Дрогобицького, Городоцького, Сколівського, Жидачівського, Стрийського, Самбірського, Миколаївського, Старосамбірського, Пустомитівського, Кам’янка – Бузького районів, містах Стебник, Червоноград та Львів.

Так, 26 лютого о 16:51 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території в м. Судова Вишня Мостиського району, на вул. Гончара, 1. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив суху траву та чагарник окремими осередками на площі 10 000 кв.м. Пожежу ліквідували о 17:18.

О 17:33 рятувальники отримали повідомлення про пожежу сухої трави в с. Модричі, Дрогобицького району. Тут, на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, полум’я охопило суху траву та чагарник окремими осередками, площею 30 000 кв.м. Вогнеборці локалізували займання о 19:30 і ліквідували о 19:52. До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

О 18:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу сухої трави в с. Добряни Стрийського району. До ліквідації пожежі залучили рятувальників ДПРЧ-8 м. Стрий. Горіння повністю ліквідували о 19:25. Внаслідок пожежі вогнем знищено суху траву та чагарник окремими осередками на площі 2 000 кв.м.

Увечері, о 21:26 у с. Верхнє Синьовидне Сколівського району рятувальники проводили роботи з ліквідації горіння сухої трави та чагарника. Площа пожежі сягнула 2 000 кв.м. О 22:35 пожежу локалізували, а о 22:52 ліквідували.

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає населення не нехтувати правилами пожежної безпеки! Дуже часто, під час необережного чи невмілого користування, вогонь виходить з-під контролю та завдає великої шкоди господарству і людям.

Фото: ДСНС