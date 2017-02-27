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Великдень не за горами: Львівщину починають чепурити до свят

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На Львівщині розпочинають перевірку стану благоустрою усіх населених пунктів області до Великодніх свят. Відповідне доручення дав голова Львівської ОДА Олег Синютка у понеділок, 27 лютого. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У кожному населеному пункті мають здійснити роботи з упорядкування та благоустрою парків, скверів, придорожніх кюветів, розчистки русел та берегів річок, каналів, джерел, водойм, ліквідації сміттєзвалища, а також висадити нові дерева та кущі. Дорожні служби мають привести до ладу придорожні смуги.

Також в області перевірятимуть належне утримання зупинок громадського транспорту, об’єктів громадського простору, прибирання узбіч, ситуації зі стихійними сміттєзвалищами тощо.

Заплановано, що напередодні Великодніх свят голова ОДА та його заступники проінспектують стан підготовки території області.

Фото: соцмережі

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