У Винниках прокладають нову каналізацію

У місті Винники прокладають нову каналізацію. Дві тисячі житлових будинків отримають централізоване водовідведення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

На вулиці Сагайдачного у Винниках уже збудовано 250 погонних метрів каналізаційного колектора із запланованих 940 п.м. На вулицях Джерельній, Франка, Береговій, де планують прокласти 1650 погонних метрів колектора, зараз споруджено 140 п.м. Завдяки будівництву цих мереж понад 2 тисячі житлових будинків міста Винники зможуть отримувати послуги з централізованого водовідведення.

Як розповів голова м. Винники Володимир Квурт, загальна Програма каналізування, яку Винники реалізовують спільно зі Львовом, становить більше 50 млн. грн.. Основні роботи ведуться за фінансування міста Львова. Але перші кроки, зокрема те, що стосувалося проектно-кошторисної документації, залучення експертів до вивчення питання, виконувалося за кошти міста Винники. Частину робіт оплачує ЛМКП «Львівводоканал».

«Це надзвичайно важливий для майбутнього міста Винник проект. Якщо будуть виконані всі кроки, які заплановані на цей рік, то в найближчій перспективі ми можемо каналізувати 100% все місто, починаючи від озера Богдана Хмельницького та закінчуючи «Забавою», тобто тими територіями, які ніколи в житті не знали, що таке каналізування, а всі викиди скидали в річку Маруньку.

Я щасливий, що ми встигли підготувати Програму каналізування Винник, проектно-кошторисну документацію, і сьогодні, завдяки співпраці з містом Львовом, у нас з’явився шанс зреалізувати все на практиці», – розповів Володимир Квурт.

Фото: ЛМР