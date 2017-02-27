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У Стрию викрили наркобарона?

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У Стрию правоохоронці вилучили у місцевого мешканця наркотики та значну суму грошей. Вилучені правоохоронцями  наркотичні речовини та препарати скеровано на експертизу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дільничні офіцери поліції спільно із працівниками слідчого відділення Стрийського відділу поліції 25 лютого під час санкціонованого обшуку у помешканні 29-річного стриянина виявили та вилучили  чотири поліетиленові пакети та вісім згортків фольги, наповнені нарковмісною речовиною, ймовірно, амфетаміном, а також три згортки, ймовірно, з марихуаною. Окрім того у приміщенні виявлено значну суму грошей, а саме – більше ніж півтори тисячі доларів США, 140 євро та більше 27 тисяч гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.

Вилучені нарковмісні речовини та препарати скеровані на експертизу, проводиться досудове розслідування.

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