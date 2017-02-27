Швидкісний потяг «Чернівці-Ковель» їздитиме через Львів

На чисельні звернення жителів Буковини, Галичини та Волині, для покращення залізничного сполучення західних регіонів України, прийнято рішення продовжити маршрут денного швидкісного № 701/702 із сполученням Чернівці−Львів−Ковель. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської залізниці.

Вже 3 березня 2017 року поїзд розпочне курсування за новим маршрутом наступним розкладом:

Поїзд №701 Чернівці – Львів – Ковель відправлятиметься із Чернівців о 06:11 год. за діючим розкладом до Львова о 09:51. Зі Львова до Ковеля відправлятиметься о 10:20 год. Зупинятиметься на станціях: Червоноград 11:41-11:43 год., Сокаль 11:53-11:55 год., Iваничі 12:13-12:15 год., та Володимир-Волинський 12:40-12:42 год. До Ковеля прибуватиме о 13:30 год.

Поїзд №702 Ковель – Львів – Чернівці відправлятиметься із Ковеля до Львова о 15:23 год. Зупинятиметься на станціях: Володимир-Волинський 16:10-16:12 год., Iваничi 16:38-16:40 год., Сокаль 16:58-17:00 год., Червоноград 17:09-17:11 год. До Львова прибуватиме о 18:35 год. До Чернівців відправлятиметься о 19:08 год. і прибуватиме о 22:44 год. за діючим розкладом.

Поїзд курсуватиме щопонеділка, щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі.

Маршрут обслуговуватиметься дизель-поїздом у складі 3-х вагонів І класу.