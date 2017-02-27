Прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду через хабарницю-заступницю головного лікаря

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно заступника головного лікаря з медичної частини Львівської обласної клінічної лікарні, яку затримали на хабарі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Слідчим управлінням прокуратури Львівської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно заступника головного лікаря з медичної частини Львівської обласної клінічної лікарні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (вимагання, одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинене повторно) КК України.

Зазначимо, що згаданого медика було затримано 28 листопада 2016 року «на гарячому» при отриманні неправомірної вигоди в сумі 6000 грн.

Під час досудового розслідування з’ясовано, що заступник головного лікаря з медичної частини Львівської обласної клінічної лікарні налагодила механізм отримання неправомірної вигоди від родичів пацієнтів за прийняття рішення про госпіталізацію хворих у відділення хронічного гемодіалізу.

Зокрема, встановлений факт вимагання та одержання нею у травні 2014 року неправомірної вигоди в сумі 300 доларів США за прийняття рішення про переведення пацієнта з нічного режиму надання процедури гемодіалізу на денний. Крім того, доведено черговий факт одержання у травні місяці 2016 року неправомірної вигоди в сумі 5000 грн. за винесення питання про надання хворому процедури гемодіалізу на засіданні комісії по відбору хворих для проведення ниркової замісної терапії.

Усі зібрані докази вини заступника головного лікаря з медичної частини Львівської обласної клінічної лікарні лягли в основу обвинувального акту, який скеровано до Личаківського районного суду м. Львова.

Нагадаємо, згаданим медиком є заступниця головного лікаря Львівської обласної клінічної лікарні Наталія Ван Доеверен.