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На Львівщині під час обшуку поліцейські виявили у помешканні чоловіка бойові патрони

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Працівники поліції під час санкціонованого обшуку вилучили у 57-річного мешканця Солонки бойові патрони. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники Пустомитівського відділення поліції під час санкціонованого обшуку у помешканні 57-річного мешканця села Солонка виявили та вилучили одинадцять патронів калібру 9 мм та набої інших калібрів. Вилучені боєприпаси були скеровані на експертизу, під час якої було встановлено, що патрони є бойовими та придатні для стрільби.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводиться досудове розслідування.

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