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Прикордонники затримали двох українців, які незаконно хотіли перетнути кордон з Польщею

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Учора в пунктах пропуску на Львівщині прикордонники затримали  двох громадян України, які незаконно намагалися перетнути українсько-польський кордон. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Співробітники Львівського прикордонного загону в пункті пропуску «Угринів» зупинили для поглибленої перевірки одного з українців в ході реалізації інформації, що надійшла від співробітників оперативного підрозділу Держприкордонслужби. З`ясувалося, що наш співвітчизник, який повертався додому, пред’явив закордонний паспорт громадянина України з підробленою відміткою про перебування на тимчасовому консульському обліку в Посольстві України в Італії.

А в пункті пропуску «Шегині» прикордонники Мостиського загону   затримали ще одного громадянина України. Він намагався скористатися закордонним паспортом громадянина Румунії, виїзджаючи з України. Як з`ясувалось згодом, при собі чоловік мав також закордонний паспорт громадянина України. Особу через кордон не пропущено. Справу скеровано до суду.

Фото: ДПСУ

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