Мешканців Львівщини кличуть на книжкову толоку до Миколаєва

Упродовж 17-19 березня на Львівщині у м. Миколаєві триватиме «ХІ Книжкова толока». Про це Львівському порталу повідомили у департаменті внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА.

“На традиційному міні-форумі поціновувачів літератури очікують також зустрічі із письменниками, видавцями, митцями”, – зазначила в.о. директора департаменту внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА Ольга Березок.

За її словами, родзинкою заходу будуть, окрім зустрічей з письменниками, майстер-класи для дітей, автораф-сесії, поетичні читання та виставки.

Крім того, у п’ятницю, 17 березня зустрічі з письменниками відбудуться і у всіх школах району.

Фото: ЛОДА