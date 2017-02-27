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Львівська поліція просить допомогти розшукати чоловіка, що причетний до підробки документів

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У Львові розшукують 57-річного чоловіка, що вчинив кримінальне правопорушення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Львівській області.

Франківським відділом поліції ГУ НП у Львівській області розшукується громадянин Хацко Йосип Йосипович, 14.03.1959 р.н, за вчинення злочину передбаченого ч.З ст.358 КК України.

«Кому відоме місцезнаходження даної особи, або  будь-яка інформація про неї, просимо звернутись по тел: 258-69-68, 237-95-75, або по тел. 102», – йдеться у повідомленні поліції.

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