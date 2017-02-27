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Львів’янка стала переможницею етапу Кубку Світу з велоспорту

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Львів’янка Тетяна Клімченко стала переможницею етапу Кубку Світу з велоспорту, який проходив в місті Лос-Анджелес (США). Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури і спорту Львівської ОДА.

У неділю, 26 лютого, в місті Лос-Анджелесі завершився четвертий підсумковий етап Кубку світу з трекових велоперегонів. Яскраву перемогу в гонці «скретч» (гонка на дистанції 10 км) серед жінок на американському треку здобула вихованка львівської школи велосипедного спорту, член національної збірної команди України Тетяна Клімченко.

У командній гонці переслідування серед жінок на дистанції 4 км Тетяна Клімченко разом з подругами по збірній України посіла 8 місце. У «медісоні» (парна гонка на дистанції 30 км) львів’янин Роман Гладиш разом з Тарасом Шевчуком з Тернополя також фінішували восьмими.

У загальному підсумковому заліку за результатами усіх чотирьох етапів Кубка світу з велосипедного спорту (трек) Тетяна Клімченко – на другій позиції.

Фото: ЛОДА

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