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Львів’яни зможуть оплачувати за паркінг за допомогою QR-кодів

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На парковках у центрі Львова розмістять QR-коди для оплати за паркування через смартфон. Оплата за допомогою Privat24 розпочне діяти наприкінці березня в тестовому режимі на двох паркінгах ЛКП «Львівавтодору». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Приватбанк» запропонував нам впровадити оплату через Privat24 за паркування. Оплата здійснюватиметься за допомогою QR-кодів. Такий самий принцип оплати вже працює у львівському електротранспорті. Львів стане другим містом після Дніпра, у якому діятиме оплата за паркування за допомогою QR-кодів», – розповів речник ЛКП «Львівавтодор» Олексій Хміль.

За його словами, впровадити оплату через смартфон мають наприкінці березня. Спочатку QR-коди розмістять на двох платних паркінгах у центрі Львова, проте у «Львівавтодорі» ще вирішують, на яких саме парковках впроваджувати онлайн-оплату.

Вартість паркування залишиться незмінною, натомість ЛКП «Львівавтодор» сплачуватиме «Приватбанку» 60 копійок з кожної оплати через Privat24.

Контроль за оплатою через Privat24 паркувальники здійснюватимуть онлайн. Для цього паркувальник в режимі онлайн відправлятиме до «Приватбанку» держномер автомобіля і одразу отримуватиме інформацію про те, чи його водій оплатив за паркування.

Нагадаємо, вартість стоянки у першій паркувальній зоні у Львові становить 6 грн/год. на відкритих майданчиках та до 8 грн/год. на закритому паркінгу на вул. Валовій. Наразі оплатити за проїзд можна за допомогою паркоматів.

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