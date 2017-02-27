Дніпровський суд скасував засідання конкурсної комісії з визначення перевізників у Львові

Засідання конкурсного комітету щодо визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування, яке мало відбутися сьогодні скасували. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили в юридичному департаменті ЛМР, 25.02.2017 року на адресу Львівської міської ради надійшла ухвала Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 21.02.2017 у справі №804/1237/17, якою задоволено клопотання про забезпечення позову ПП «Матеріал-Сервіс» та заборонено управлінню транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, конкурсному комітету з визначення перевізників проводити конкурс з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування, укладати договори, які стосуються об’єктів конкурсу.

«Управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради та конкурсний комітет вважає вказану ухвалу суду протиправною, оскільки при розгляді клопотання судом грубо порушено норми права та не досліджено, чи може вплинути проведення конкурсу та укладення договорів за його результатами на права позивача ПП «Матеріал-Сервіс».

Вказане підприємство не є перевізником-претендентом на участь у конкурсі та не здійснює перевезення на вказаних маршрутах, відтак проведення конкурсу не може будь-яким чином вплинути на права та інтереси такого», – наголошують в юридичному департаменті ЛМР.

Управління транспорту оскаржуватиме вказану ухвалу суду в апеляційному порядку. Однак сьогодні засідання конкурсного комітету щодо визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування не відбудеться.

До слова, будь-які інші матеріали, зокрема, позовна заява ПП «Матеріал-Сервіс», ухвала суду про відкриття провадження у справі на адресу Львівської міської ради не надходили.