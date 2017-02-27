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Через численні скарги мешканців візьмуться перевіряти правильність нарахування платежів «Львівгазу»

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Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка доручив департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства створити робочу групу для перевірки правильності нарахувань ПАТ «Львівгаз» за спожитий населенням природний газ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За словами директора департаменту Назарія Романчука, робочу групу створять через численні скарги, які надходять у ЛОДА, щодо неправильності виставлення рахунків населенню за спожитий природний газ працівниками ПАТ “Львівгаз”.

Враховуючи вищевикладене, департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства закликає усіх мешканців, які мають зауваження до діяльності ПАТ “Львівгаз”, повідомляти про це на гарячу лінію області 112.

Фото: ЛОДА

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