ОСТАННІ НОВИНИ

За неякісний ремонт автошляхів область не платитиме, - ЛОДА

|

На Львівщині зафіксували випадок неякісного ямкового ремонту на автошляху Броди-Тернопіль, на відтинку Броди-Суховоля. Відтак, Львівська служба автомобільних доріг не прийняла виконання робіт на цій ділянці і не виплатила підряднику кошти. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У департаменті дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА нагадають, якщо на щойно відремонтованих дорогах мешканці виявили недоліки – варто повідомляти факти на гарячу лінію 112.

Якщо інформація неякісного ремонту підтвердиться, в області вимагатимуть від підрядника відшкодування збитків і виконання робіт за гарантійними зобов’язаннями, якщо оплата робіт уже була здійснена.

Фото: ЛОДА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Екопарк по-червоноградськи
Екопарк по-червоноградськи

У Червонограді на місці недобудованої поліклініки по вулиці Івасюка, 2б в районі Левада виросте сучасний дев’ятиповерхов...

Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів
Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів

Ця історія насправді має чималі шанси стати не лише аферою року, а ще й посадити за грати добру частину керівного складу...

На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля

Для забезпечення потреб теплових електростанцій ДТЕК Енерго у минулому році закупив 622 тис тонн вугілля у шахт Львівськ...

Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!
Львівський портал
Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!

Ринок таксі у Львові останнім часом не тішить клієнта  ані якістю надання послуг, ані технічним станом більшості автомоб...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн