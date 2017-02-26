За неякісний ремонт автошляхів область не платитиме, - ЛОДА

На Львівщині зафіксували випадок неякісного ямкового ремонту на автошляху Броди-Тернопіль, на відтинку Броди-Суховоля. Відтак, Львівська служба автомобільних доріг не прийняла виконання робіт на цій ділянці і не виплатила підряднику кошти. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У департаменті дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА нагадають, якщо на щойно відремонтованих дорогах мешканці виявили недоліки – варто повідомляти факти на гарячу лінію 112.

Якщо інформація неякісного ремонту підтвердиться, в області вимагатимуть від підрядника відшкодування збитків і виконання робіт за гарантійними зобов’язаннями, якщо оплата робіт уже була здійснена.

Фото: ЛОДА