За численні злочини сьогодні у Львові затримали трьох поліцейських

Сьогодні уночі працівниками прокуратури та відділу внутрішньої безпеки поліції Львівщини було затримано «на гарячому» трьох працівників львівської поліції. Ще трьох їх колег після допиту було відпущено. Про це пише Форпост, передає Львівський портал.

В операції, окрім місцевих працівників внутрішньої безпеки, брали участь і спецпризначенці з Києва.

За інформацією джерел, затриманих звинувачують у хабарництві, крадіжках майна, нанесенні тілесних ушкоджень. Загалом по провадженню буде більше 10 доведених епізодів, по яких проходитиме близько 25 працівників поліції. Усі факти підтверджені доказовою базою.

Усі затримані є працівниками відділення поліції на залізничному вокзалі.

Фото: Наш день