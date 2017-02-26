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Військовому прокурору Західного регіону дісталася квартира від Львівської міськради

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У п’ятницю, 24 лютого, виконавчий комітет Львівської міської ради, прийняв рішення про оформлення ордеру на 3-ох кімнатну квартиру на вулиці Інструментальній у Львові військовому прокурору Західного регіону Олегу Сенюку. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як зазначається, квартира на вулиці Інструментальній має три кімнати та загальну площу 93, 3 кв.м.

Варто зауважити, що у погодженому рішенні про оформлення ордера на жиле приміщення полковнику юстиції, військовому прокурору Військової прокуратури Західного регіону України не вказується прізвища. Втім, як повідомляють ЗМІ, таку посаду має лише одна особа – Олег Сенюк.

Водночас у рішенні виконкому йдеться про те, що у списку для першочергового надання житла Сенюк перебуває з 29.01.2016 (багатодітна сім’я).

«Проживає і зареєстрований з 13.01.2016 на вул. Батуринській, 2 при КЕВ м. Львова. Як  полковник, має  право на додаткову жилу площу (постанова Ради Міністрів СРСР від 17.02.1981 № 193). Першочерговики №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 за складом сім’ї на вказану квартиру не претендують», – йдеться у документі.

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