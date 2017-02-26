Вчора на Донбасі було поранено чотирьох наших військових

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 4 військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляють в інформаційно-аналітичному центрі РНБО, передає кореспондент Львівського порталу.

Луганський напрямок

Ворог порушив режим тиші у Троїцькому, в районі бахмутської траси та у Станиці Луганській. Міномети ворог застосовував у Попаснянському районі та у Новотошківському. Усі п’ять вчорашніх обстрілів наших позицій на Луганському напрямку відбулися у другу половину доби та були нетривалими.

Донецький напрямок

Рано вранці бойовики відкрили вогонь з танків по позиціях сил АТО у Пісках. Наступний епізод бойової активності противника у районі Донецького летовища відбувся вже після заходу сонця – але тоді важкого озброєння противник уже не застосовував.

Також з самого рання розпочалися мінометні обстріли авдіївської промзони з боку сил окупанта. З епізодичними перервами бандформування відкривали вогонь у бік захисників Авдіївки до 20-ї години. Нарівні з важким озброєнням, зокрема мінометами та танками, бойовики широко застосовували легке озброєння.

На лівому фланзі Авдіївки, у Кам’янці, противник був активним тільки зранку, коли випустив більше 20 мінометних та 5 танкових снарядів.

Епізодичні обстріли українських позицій відбулися на Світлодарській дузі, а також на горлівському периметрі – у Зайцевому, Кіровому та Верхньоторецькому. Найтриваліші з них сталися саме у Верхньоторецькому, де кожен з двох сеансів бойової активності ворога тривав більше години. Важкого озброєння, втім, ворог на цих рубежах не застосовував.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 23 ворожих обстрілів, зокрема 10 – з важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

Вчора бойові дії велися виключно на ділянці фронту Чермалик – Широкине. Ворог порушував режим тиші на цих рубежах цілодобово. Найбільш неспокійно було у Гнутовому, де з 12-ї до 14:00 бойовики провели масований мінометний обстріл, а також активно відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Після обіду у Водяному бандформування обстріляли позиції сил АТО з танків, які розміщені у сусідньому селі Ужівка. Також один ворожий мінометний обстріл зафіксовано у Чермалику.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 21 ворожий обстріл, зокрема 3 – з важкого озброєння.