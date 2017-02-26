Українці та поляки спільно вшанували пам’ять загиблих у Гуті Пеняцькій

У неділю, 26 лютого, біля Меморіалу жертвам цивільного населення загиблих під час Другої світової війни у 1944 році у Гуті Пеняцькій на Бродівщині відбулись скорботні заходи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Пам’ять невинно убієнного мирного населення вшанували голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Андрій Дещиця, а також члени товариства «Гута Пеняцька», представники польської громади Львівщини, гості із Республіки Польща, мешканці навколишніх населених пунктів.

У межах заходів провели екуменічну панахиду та громадське віче.

«Сьогодні ми спільно вшановуємо пам’ять людей, які споконвіків жили на цій землі, молилися, працювали і вірили в краще майбутнє. Це наша спільна пам’ять та спільна історія. Ми повинні зробити так, щоб українці розуміли поляків, а поляки – українців, тому що в нашому розумінні це – шлях до добра, злагоди і доброго спокійного майбутнього», – зазначив Олег Синютка.

Керівник області також засудив акт вандалізму, що трапився у січні у Гуті Пеняцькій, назвавши його провокацією, яку здійснили для погіршення українсько-польських відносин особи, що підіграють російській агресії.

«У нас сьогодні є спільний ворог, який вибухом пам’ятника хотів підірвати польсько-українську дружбу. Хочу особливо подякувати тим людям, які долучилися до відновлення Меморіалу і сподіваємося, що це послужить добрим прикладом до відновлення українських пам’ятників, які не так давно зруйнували в Польщі», – зазначив голова ОДА.

На важливості дружніх відносин між обома державами наголосив також Ян Пєкло: «Третя сторона намагається нас посварити. Тому необхідно робити все можливе для покращення польсько-українських відносин в усіх сферах».

Зазначимо, що у межах заходів також відбулось освячення відновленого Меморіалу жертвам цивільного населення, загиблих під час Другої світової війни у 1944 році у Гуті Пеняцькій.

Фото: ЛОДА