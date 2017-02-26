У Туреччині біля посольства Росії провели акцію протесту проти анексії Криму

Акція протесту проти анексії Криму Росією відбулася в турецькій столиці Анкарі. Про це передає інформаційна агенція Anadolu, пише Громадське.

Повідомляється, що кілька десятків етнічних татар протестували біля стін посольства Росії.

За словами керівника Асоціації НВО кримських татар Тунджера Калкана, Крим і кримські татари ніколи не змиряться з окупацією, а акції протесту проти анексії півострова будуть продовжені.

Під час акції учасники поклали до будівлі російської дипмісії чорний вінок.

Фото: twitter.com