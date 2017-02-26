Петро Порошенко: «Крим – це Україна. Ми продовжуємо боротьбу»

Президент України Петро Порошенко про День спротиву окупації Криму:

«Три роки тому мешканці Криму вийшли на мирний марш, щоб продемонструвати свою солідарність з Україною. Наступного дня РФ вдалася до відкритої агресії і захопила півострів, взявши в заручники мільйони людей.

Ми не залишимо наших співгромадян у тимчасово окупованому Росією Криму без підтримки. Україна зуміла на найвищому міжнародному рівні – в ООН – закріпити за Росією статус окупаційної влади, яка несе відповідальність за брутальне порушення прав людини на тимчасово окупованій території України – в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь.

Весь цивілізований світ знає: Крим – це Україна. Ми продовжуємо боротьбу».