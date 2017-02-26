На Львівщині затримали чотирьох нелегалів з Індії

Вночі в результаті взаємодії українських і польських прикордонників вдалось затримали чотирьох нелегалів-громадян Індії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.

В результаті такого співробітництва та ефективної взаємодії сьогодні вночі прикордонники України спільно з охоронцями кордону Польщі затримали 4 порушників кордону.

Спочатку прикордонники Мостиського загону виявили спрацювання сигналізаційного пристрою. Про що, не гаючи часу та розпочавши пошуки, прикордонники відділу «Краковець» повідомили польських прикордонників, які несуть службу навпроти цієї ділянки кордону. Вже незабаром, в ході проведення спільних пошукових заходів та обміну інформацією, було виявлено 4 осіб, зі слів громадян Індії.

Наразі стосовно порушників тривають фільтраційно-перевірочні заходи та встановлюються обставини незаконного перетину кордону.