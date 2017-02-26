Два дні поспіль львівське сміття вивантажують на Полтавщині

Сьогодні в районі села Кам’яні потоки Кременчуцького району Полтавської області виявили вивантажене біля дороги сміття зі Львова. Про це пише Уніан з посиланням на представника прес-служби Кременчуцького відділу поліції Ганну Васенко.

За попередніми даними, під Кременчуком розвантажилися дві машини з львівським сміттям.

«Причетність сміття до Львова вказують чеки з магазинів і накладні документи. На місце виїжджало керівництво поліції Кременчука та слідчо-оперативна група», – зазначила Васенко.

Додамо, 24 лютого велику кількість побутового сміття, завезеного з Львова, виявили біля очисних споруд КП «Кременчукводоканал». Ганна Васенко зазначила, що за цими дврома випадками поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про забруднення земель.

Фото: е-Екологія