Вчора у зоні АТО травмували 16 українських воїнів

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 16 військовослужбовців дістали поранення і травми.

Луганський напрямок

Вчора бойові дії велися лише у Попаснянському районі, і тільки у другій половині дня. Одразу кілька наших опорних пунктів були обстріляні з ворожих мінометів. При цьому було випущено понад 20 мін. Здебільшого обстріли з боку противника були нетривалими.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 11 ворожих обстрілів, зокрема 4 – з важкого озброєння. Таку інформацію повідомив сьогодні на щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Донецький напрямок

Триває ескалація під Авдіївкою. Вчора бойові дії на цих рубежах тривали близько 14 годин. Противник почав обстріли з самого ранку і не припиняв їх до пізнього вечора. При цьому окупанти випустили близько 150 мін та декілька десятків артилерійських та танкових снарядів. На передових рубежах противника перебувають снайпери. Українські війська ведуть інтенсивний вогонь у відповідь. Зазначимо, що вчора ворог проявляв агресію здебільшого зі східного напрямку (Ясинувата), проте також зафіксовані ворожі обстріли з південного (Спартак) та південно-східного (Мінеральне) напрямків.

Також неспокійно вчора було на лівому фланзі авдіївської промзони: поблизу Кам’янки окупанти здійснили 2 обстріли з мінометів і танків.

Близько 23 години, внаслідок потужних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ у місті зникло електропостачання та поступово знижується температура в системі опалення. Існують проблеми з мобільним зв’язком та доступом до Інтернету. Представники державних та місцевих органів влади продовжують допомагати людям. Критичні об’єкти інфраструктури під’єднують до електрогенераторів. Водопостачання в місті здійснюється за графіком. Ремонтники потребують стійкого режиму тиші з боку НЗФ, щоб продовжити ремонт Донецької фільтрувальної станції.

На інших ділянках фронту (світлодарська дуга, горлівський периметр, Донецький аеропорт) також тривають бойові дії середньої інтенсивності із використанням важкого озброєння з боку противника. Традиційно окупанти активізуються ближче до вечора. Це пов’язано з також із прагненням ворожого командування розпорошити увагу штабу АТО, щоб відволікти його від основного району бойових дій – авдіївської промзони.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбувся 41 ворожий обстріл, зокрема 22 – з важкого озброєння. По наших позиціях було випущено понад 400 мін та снарядів.

Маріупольський напрямок

Як і раніше, основні бойові дії тривають східніше Маріуполя, на ділянці фронту Павлопіль – Широкине. З огляду на щедре постачання боєприпасів з Росії, противник масово застосовує міномети та гармати. Зокрема, у Павлополі пізно ввечері відбувся потужний півгодинний артобстріл з боку НЗФ. У Гнутовому, Водяному, Широкиному вчора також було дуже неспокійно. На відміну від інших районів бойових дій, на цих рубежах бойовики стріляють і вдень, і вночі.

Також противник порушив режим тиші у Красногорівці та Новотроїцькому, і активно застосовував важке озброєння.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 40 ворожих обстрілів, зокрема 7 – з важкого озброєння. По наших позиціях було випущено понад 70 мін та понад 30 снарядів.