Укріплення дамби на Грибовицьому сміттєзвалищі відбувається без проекту?

Активісти запевняють, що станом на сьогодні, 25 лютого, на Грибовицькому сміттєзвалищі відбувається підсилення дамби за 10 мільйонів гривень без проекту. Принаймні підрядники відмовляються його показувати. Про це детутатЛьвівської міськради Ігор Зінкевич написав на сторінці спільноти «Варта-1» у Facebook, передає Львівський портал.

«Проект так і не побачили. Кажуть, що не працюють сьогодні, проекту з собою не мають, хоч і техніка працює. «Якщо бажаєте проект, приїжайте на Стрийську в понеділок і вам покажуть».

Люди, які тут зібралися просто дивуються, чому ніхто не показує проекту, чому все замовчують, що саме мають зробити за 10 мільйонів, які виділені підряднику з міської ради», – написав Ігор Зінкевич.

Окрім того, депутат нагадав, як ці гроші предавались підряднику.

«На минулій сесії депутатам міської ради було запропоновано надати одній з підрядних фірм 10 міліьйонів для підсилення дамби (до речі, на сесії ми так і не почули план дій, і проекту не побачили). За тиждень робіт приїхали глянути, що зробили і запитати, скільки вже витрачено грошей і що мають зробити (тобто проект план робіт). Все решта в коментарі від представника підрядника…», – пише І. Зінкевич та додає відео розмови.