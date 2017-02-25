У Росії повісили білборд з українськими військовими

Адміністрація російського Новоросійська привітала ЗС РФ з Днем захисника, повісивши у місті білборд з українськими військовими. Фото опублікували користувачі соцмереж, пише канал 24.

На білборді зображені військові у формі на фоні російського прапора. На фото добре помітно, що на блясі ременя і ґудзиках форми військових зображені українські тризуби. Банер вже прибрали.

«Дійсно, це соціальна реклама. Ми замовили банер у рекламного агентства і це зображення не затвердили з ними. Стався технічний збій, тому цей банер з’явився на вулиці Новоросійська, зараз його оперативно зняли. Буде виконуватися службове розслідування», – зазначили у прес-службі адміністрації Новоросійська.