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У Росії повісили білборд з українськими військовими

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Адміністрація російського Новоросійська привітала ЗС РФ з Днем захисника, повісивши у місті білборд з українськими військовими. Фото опублікували користувачі соцмереж, пише канал 24.

На білборді зображені військові у формі на фоні російського прапора. На фото добре помітно, що на блясі ременя і ґудзиках форми військових зображені українські тризуби. Банер вже прибрали.

«Дійсно, це соціальна реклама. Ми замовили банер у рекламного агентства і це зображення не затвердили з ними. Стався технічний збій, тому цей банер з’явився на вулиці Новоросійська, зараз його оперативно зняли. Буде виконуватися службове розслідування», – зазначили у прес-службі адміністрації Новоросійська.

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