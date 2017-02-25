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У Львові двоє чоловіків хотіли здати дорожній парапет на металобрухт

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Патрульні затримали по гарячих слідах осіб, які хотіли здати на метал дорожній парапет. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні, 25 лютого, близько 8.00 екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про те, що на вулиці Щирецька двоє чоловіків несуть металеву конструкцію – парапет. Патрульні приїхали на місце, куди вказав заявник, проте там вже нікого не було. Тоді патрульні вирішили перевірити найближчий пункт прийому металобрухту, що знаходиться на вулиці Кульпарківській. Інспектори прибули на місце та побачили двох чоловіків, які здавали металевий парапет на металобрухт.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіків патрульні доставили до Залізничного відділу поліції. Слідчі вилучили парапети і встановлюватимуть їх власників аби відкрити кримінальну справу.

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