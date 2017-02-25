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У львівському аеропорту затримали таджика, який може бути причетним до тероризму

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Вчора прикордонники Львівського загону у співпраці зі співробітниками СБУ затримали громадянина Таджикистану. Іноземець використовував чужий паспортний документ та може бути причетним до тероризму. Він планував потрапити в Україну прибувши рейсом зі Стамбулу в аеропорт «Львів». Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.

Перетинаючи державний кордон на прикордонний контроль іноземець надав паспорт громадянина Киргизстану. Однак під час перевірки та бесіди з прикордонниками чоловік не зміг чітко повідомити установчі данні свого документа та мети приїзду в Україну. Згодом з’ясувалося, що поданий на контроль паспорт йому не належить, а при собі він мав ще один документ і насправді є громадянином Таджикистану. Також за отриманою інформацією викритий порушник може бути причетним до діяльності терористичних організації.

По даному факту були поінформовані правоохоронні органи, а до Нацполіції направлено повідомлення для внесення до ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 КК України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів). Крім того, відносно 34-річного громадянина Таджикистану прийнято рішення про заборону йому в`їзду в Україну.

Нагадаємо, раніше Львівський портал писав, що в аеропорту Львова прикордонники затримали турка, який ймовірно причетний до фінансування тероризму.

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