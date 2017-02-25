Сьогодні Академія сухопутних військ випустила 80 кваліфікованих сержантів

Сьогодні свідоцтва про закінчення навчання у Військовому коледжі сержантського складу видового військового вишу та дипломи про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» отримали маже 80 військовослужбовців, 7 з них – дипломи з відзнакою. До слова, кращі також були нагороджені відзнаками начальника Національної академії сухопутних військ «Гетьман Сагайдачний». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії.

Урочистий ритуал з нагоди випуску молодших командирів відбувся на стройовому плацу Академії. Участь у ньому взяли керівництво, офіцери та вихованці навального закладу, а також рідні та близькі випускників.

«Наші випускники – це насправді одна з тих перших і важливих змін, які реалізовуються в новій українській армії. А найголовніше, що самі випускники покликані формувати та втілювати ці зміни. Хочу побажати їм у цей складний час щастя, здоров’я, рішучості у діях, підтримки у сім’ях і щирого та правдивого військового побратимства, – підкреслив під час вітального слова начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Також до привітань приєднались тимчасово виконуючий обов’язки головного старшини Збройних Сил України – начальник Управління по роботі з сержантським складом старший мічман Сергій Рябцев, випускник коледжу лицар ордену «За мужність» ІІІ ступеня молодший сержант Валерій Матюшин та батько одного з вихованців коледжу підполковник Юрій Татарін. А благословили воїнів на подальшу службу голова Центру військового капеланства Львівської архиєпархії УГКЦ отець Степан Сус та настоятель храму св. Архистратига Михаїла, що розташований в Академії, отець Андрій Хомишин.

Впродовж двох з половиною років вихованці Військового коледжу сержантського складу здобували знання та навички за шістьома різними спеціалізаціями, зокрема з організації перевезень і управління на автотранспорті, обслуговування та ремонту автомобілів, адміністрування у військових підрозділах ланки «рота-батальйон», організації зберігання озброєння та військового майна, експлуатації інженерної техніки, радіаційного, хімічного та бактеріологічного контролю тощо.

Всі сьогоднішні випускники, серед яких, між іншим, 7 військовослужбовців-жінок, продовжать проходження служби у бойових й навчальних підрозділах, частинах і установах Збройних Сил України. Чимало з них, після становлення на посадах, виконуватимуть завдання за призначенням у зоні проведення АТО. До слова, це перший випуск висококваліфікованих сержантів зі стін Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних, набір на навчання яких відбувся після початку воєнної агресії Росії проти України. Тож, серед цих військовослужбовців є і ті, хто вже має бойовий досвід, отриманий у зоні АТО.