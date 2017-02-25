СБУ довела, що «ЛНР» фінансується Росією

Уряд Російської Федерації фінансує терористичну організацію «ЛНР». Відповідний механізм фінансування викрили співробітники Служби безпеки України, повідомили 25 лютого в СБУ.

«СБУ перевіряє канали фінансування російськими офіційними структурами т.зв «ДНР/ЛНР», у рамках низки відкритих раніше кримінальних проваджень. За інформацією спецслужби, «бюджетом ЛНР» на перший квартал 2017 року передбачено надходження понад 11 млрд рублів. Власними силами ватажки терористів здатні зібрати лише два з них. Решта суми запланована у вигляді отримання фінансової допомоги від уряду РФ, а сам проект бюджету погоджувався т.зв. «народною радою «ЛНР» з профільними російськими міністерствами», – повідомили в СБУ.

«Одним з механізмів наповнення бюджету терористів обрано кишеньковий благодійний «Фонд підтримки міжнародних гуманітарних проектів» (президент – громадянин Росії Володимир Ігорович Пашков). Засновником Фонду, зареєстрованого наприкінці 2015 року, є московський «Міжнародний розрахунковий банк», – йдеться у повідомленні СБУ.

Через рахунки російської некомерційної організації «Центр міжнародних розрахунків» фонд спрямовує кошти безпосередньо до т.зв. «Державного банку «ЛНР», «фінансисти» терористів покривають з цих надходжень від’ємне сальдо бюджету. Зокрема, «народна міліція ЛНР» отримала понад 820 мільйонів рублів, «МГБ ЛНР» майже 100 млн рублів, заявили в СБУ.

Також встановлено, що значні кошти з російських надходжень використовуються ватажками терористів на фінансування пропагандистської роботи серед населення для дискредитації України.

«Бюджет пропагандистів т.зв. «ЛНР» становить майже 30 мільйонів рублів», – йдеться у повідомленні.