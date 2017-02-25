На «Арені Львів» стартує перший домашній матч «Олімпіка» проти «Сталі»

Сьогодні, 25 лютого, о 14.00 год. на стадіоні «Арена Львів» пройде матч 19-го туру Чемпіонату України донецького футбольного клубу «Олімпік» проти ФК «Сталь» (Кам’янське). Цей поєдинок стане першим домашнім матчем для «олімпійців» на львівському газоні, як на домашньому.

«У Львові чудові вболівальники і тут дуже люблять футбол. Оскільки я зі Львова, то я був дуже радий, що мої рідні і близькі зможуть приїхати на матч, вболівати за мене і за мою команду»,- зазначив Іван Брикнер, півзахисник ФК «Олімпік».

Нагадаємо, що 18 лютого було підписано договір між ФК «Олімпік» та ДП «Арена Львів», що передбачає проведення матчів Чемпіонату України до травня поточного року.