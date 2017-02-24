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Зловмисник обібрав квартиру львів’янки, яка виїхала на заробітки

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Львівські правоохоронці затримали квартирного злодія, який підібрав ключі до вхідних дверей. За рішенням суду зловмисникові обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, у Личаківський відділ поліції 13 лютого звернулася 37-річна місцева мешканка. Вона повідомила, що з квартири її сестри, яка в даний час проживає за кордоном, було вчинено крадіжку. Зловмисник, підібравши ключі до замка вхідних дверей, виніс з помешкання газову колонку, два телевізори, системний блок комп’ютера, музичний центр, кухонний комбайн та інші речі. Загальна сума з завданих збитків склала понад 70 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що до скоєння крадіжки причетний 31-річний львів’янин. Ухвалою суду йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

За фактом крадіжки відкрите кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Наразі триває досудове розслідування.

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