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Якою буде погода у Львові на вихідних

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Синоптики прогнозують, що завтра та у неділю у Львові буде мокро і ковзко. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, вночі та вранці 25 лютого у Львові прогнозуються пориви північно-західного вітру, 15 – 20 м/с. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Без опадів, лише вночі та вранці невеликий мокрий сніг. Температура повітря вночі 1 – 3° морозу, вдень 1 – 3° тепла.

26 лютого очікуються вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі  1 – 6° морозу, вдень 3 – 8° тепла.

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