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В Україні зросла промисловість на 5,6%

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У січні 2017 року промислове виробництво зросло на 5,6% у розрахунку рік до року. Про це йдеться в даних Держстату.

Як зазначається, останній раз зростання показника промисловості у січні було у 2012 році.

«Січневе зростання на 5,6% є вищим ніж прогнозувалось. Основними чинниками, що вплинули на нього є розширення сировинної бази сільського господарства; висока інвестиційна активність; зростання цін на світових ринках (зокрема на чорні метали); розширення фінансових можливостей суб’єктів господарювання (зростання виробництва споживчих товарів)», – прокоментувала прес-служба МЕРТ дані.

Згідно із повідомленням МЕРТ, найбільше зростання спостерігалось у виробництві гумових і пластмасових виробів, неметалевої мінеральної продукції через високу інвестиційну активність; у машинобудуванні – внаслідок диверсифікації ринків збуту та збільшення внутрішнього попиту.

Для порівняння з міжнародною спільнотою у січні 2017 року в Казахстані промислове виробництво зросло на 4,9%, Білорусі – на 5,9%.

Економічна правда

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