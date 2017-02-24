Укрзалізниця готує запуск потягу до Холма та Кракова

Залізничний маршрут Київ – Перемишль прижився і полюбився пасажирам. За два місяці курсування ним скористалося понад 25 тисяч пасажирів. Успішність проекту дає підстави очікувати влітку появи сполучення Ковеля із Хелмом та Львова із Краковом. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив керівник ПАТ «Укрзалізниця» Войцех Балчун, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами В. Балчуна, популярність потяга до Перемишля зумовлена простотою та зручністю перетину державного кордону, без тривалого очікування у виснажливих чергах, з чим часто стикаються подорожуючі автомобілем.

«Разом з польськими колегами плануємо нові потяги до Польщі. Зараз робимо все, щоб з 1 липня на маршрут став потяг Ковель – Холм. Це буде рейковий автобус моделі Pesa. Розраховуємо, що наші пасажири залишаться у подвійному виграші: у Хелмі є зручна пересадка на такі міста як Варшава, Люблін, Замосць, Жешув. Тобто дістатися можна буде в усі куточки Польщі. Так само зараз проробляємо плани запуску потяга за маршрутом Львів – Краків – Львів. Є всі шанси побачити його у графіку вже цього літа», – повідомив Войцех Балчун.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на «Укрзалізниці» повний провал структурних реформ, через зацікавлених «друзів». Також стало відомо, що за підсумками 2016 року орієнтовна вартість закупівель ПАТ «Укрзалізниця» в компаній народних депутатів України Ярослава та Боглана Дубневичів складала близько мільярда гривень. Окрім того стало відомо, що «Укрзалізниця» планує порізати на брухт майже 15 тисяч вагонів.

Згодом стало відомо, що зловживаннями Дубневичів в «Укрзалізниці» займеться НАБУ. А сам Войцех Балчун визнав монополію Дубневичів на «Укрзалізниці» та перевів стрілки на НАБУ, прокуратуру і СБУ.

Після цього НАБУ дали доступ до документів залізниці для розслідування змови з Дубневичами.