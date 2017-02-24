У Львові затримали сплячих грабіжників та викрадачів авто

У Львові зловмисники заснули у викраденій іномарці, яку напередодні силою відняли у молодого львів’янина. Правоохоронці виявили їх у салоні автомобіля «Мазда», який був припаркований на вулиці Зеленій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

За даними правоохоронців, уночі 22 лютого під час проведення оперативних заходів працівники Управління кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області спільно з працівниками Галицького відділу поліції побачили автомобіль «Мазда-6», який стояв на узбіччі вулиці Зеленої перед виїздом з міста.

В салоні іномарки, при увімкненому світлі спали двоє чоловіків. Правоохоронці встановили, що в «Мазді» знаходилися жителі Жидачівського району віком 29 та 34 роки.

Як з’ясувалося згодом, автомобіль був викрадений 19 лютого близько третьої ночі з площі Теодора. Застосувавши фізичну силу невідомі особи відібрали у 28-річного львів’янина гаманець з грошима, посвідчення водія, ключі від автомобіля «Мазда» та документи на нього.

Зловмисників затримано. Правоохоронці встановили, що один із них причетний до скоєння крадіжок з автомобілів та грабежів у Львівській та Івано-Франківській областях.

За цими фактами незаконного заволодіння транспортним засобом та грабежу відкриті кримінальні провадження. Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Досудове розслідування триває.