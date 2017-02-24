У Львові за один тиждень викрали два Toyota Rav-4

Сьогодні вночі на вулиці Івана Мазепи у Львові викрали автомобіль Toyota Rav-4. Про це повідомляють активісти “Варта1”, передає кореспондент Львівського порталу.

Автомобіль Toyota Rav-4 був 2013 року випуску, колір білий. Державний номерний знак #ВС9335СР.

Усім, кому відома будь-яка інформація про місце знаходження даного авто, або можливо хтось став свідком викрадення, просимо сповістити на 102 або #Varta1

Зауважмо, що це вже друге авто цієї марки за останній тиждень. Подібне авто викрали на вулиці Технічній.

На фото приклад викраденого авто