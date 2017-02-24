У Львові неповнолітній із ножем грабував студентів

У Львові неповнолітній, погрожуючи ножем, заволодів грошима студента. Відкрито кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, у Галицький відділ поліції 23 лютого за допомогою звернувся 18-річний львів’янин, студент одного з училищ. Хлопець повідомив, що близько 17.30 на площі Ярослава Осьмомисла у Львові невідомий чоловік, погрожуючи ножем, відібрав у нього гроші.

Як встановили правоохоронці, до скоєння цього злочину може бути причетний 16-річний львів’янин.

Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводиться досудове розслідування.