Торік у Львові учасникам АТО виділили допомог на 25 мільйонів гривень

Впродовж 2016 року управління соціального захисту надало з міського бюджету Львова допомог, пільг та компенсацій бійцям АТО на загальну суму 25 млн. грн. Про це розповіла директор департаменту гуманітарної політики Галина Слічна, звітуючи про роботу департаменту у 2016 році. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Зокрема:

335 постраждалим учасникам АТО надано одноразову матеріальну допомогу на суму 2455,2 тис. грн.;

3008 сімей учасників АТО отримували звільнення від плати за «квартирну плату» на загальну суму 2903,89 тис. грн.;

1720 учасників АТО та 447 членів їх сімей отримали одноразову матеріальну допомогу від міста як потребуючі мешканці на загальну суму 1799,9 тис. грн.;

272 учасники АТО та 62 члени їх сімей отримали одноразову матеріальну допомогу на виконання депутатських повноважень на загальну суму 726,0 тис. грн.;

1228 учасників АТО отримали матеріальну допомогу, відповідно до розпоряджень Львівського міського голови на загальну суму 3829,0 тис. грн. (в т.ч. на відпочинок/оздоровлення їх дітей);

19 інвалідів АТО одержали допомогу на ремонт отриманих квартир на загальну суму 2740,0 тис. грн.;

61 постраждалий учасник АТО отримав матеріальну допомогу на реабілітацію на загальну суму 738,0 тис. грн.;

100 учасників АТО отримали грошову компенсацію земельної ділянки на загальну суму 10000,0 тис. грн.

Окрім цього, працівники управління соціального захисту підготувало списки для ЛОДА на виплату 57 дітям військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО на загальну суму 1615,0 тис. грн.; а також взято на облік 227 учасників АТО й надано 66-ом путівки на санаторно-курортне лікування.