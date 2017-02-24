Скільки коштуватиме стареньким самотнім львів'янам миття голови, обрізання нігтів та прибирання: повний перелік платних послуг

Сьогодні, 24 лютого, виконком Львівської міської ради затвердив перелік та тарифи на платні соціальні послуги Львівського міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

«Загалом у Львові є 1 901 клієнт міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних осіб, яких обслуговують безкоштовно. Це люди з інвалідністю, одинокі тощо. Для інших осіб, які мають бажання користуватися послугами Центру, передбачені платні послуги. Клієнти підписують договір, обирають певну кількість визначених послуг, і тоді до них приходять працівники, які виконують обрані ними послуги», – пояснила начальник управління соціального захисту Наталія Демкович, передає прес-служба ЛМР.

Серед таких послуг – допомога у приготуванні їжі, прибирання житла, годування (для ліжкових хворих), допомога у самообслуговуванні, допомога в оплаті комунальних послуг; допомога в оформленні документів; ремонт одягу; транспортні послуги. Також – представництво інтересів в органах державної влади, установах, підприємствах та організаціях; сприяння в отриманні медичної допомоги в закладах охорони здоров’я та лікувально-профілактичних установах тощо.

Фото: exo.in.ua