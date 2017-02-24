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Скільки коштуватиме стареньким самотнім львів'янам миття голови, обрізання нігтів та прибирання: повний перелік платних послуг

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Сьогодні, 24 лютого, виконком Львівської міської ради затвердив перелік та тарифи на платні соціальні послуги Львівського міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

«Загалом у Львові є 1 901 клієнт міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних осіб, яких обслуговують безкоштовно. Це люди з інвалідністю, одинокі тощо. Для інших осіб, які мають бажання користуватися послугами Центру, передбачені платні послуги. Клієнти підписують договір, обирають певну кількість визначених послуг, і тоді до них приходять працівники, які виконують обрані ними послуги», – пояснила начальник управління соціального захисту Наталія Демкович, передає прес-служба ЛМР.

Серед таких послуг – допомога у приготуванні їжі, прибирання житла, годування (для ліжкових хворих), допомога у самообслуговуванні, допомога в оплаті комунальних послуг; допомога в оформленні документів; ремонт одягу; транспортні послуги. Також – представництво інтересів в органах державної влади, установах, підприємствах та організаціях; сприяння в отриманні медичної допомоги в закладах охорони здоров’я та лікувально-профілактичних установах тощо.

Фото: exo.in.ua

 

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