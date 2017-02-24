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Шістьом організаторам підпільного алкогольного цеху «світить» по 12 років тюрми

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За процесуального керівництва прокуратури Львівської області скеровано до суду обвинувальні акти стосовно 6 членів організованої групи, які займалися незаконним виготовленням та продажем фальсифікованих алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Напередодні їм було оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, з метою збуту підроблених марок акцизного податку, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах) та ч.2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів) КК України.

Нагадаємо, обвинувачені в місті Стрий Львівської області обладнали цех, у якому впродовж лютого-вересня 2016 року незаконно з використанням етилового спирту виготовили близько 50 000 пляшок алкогольних напоїв різних торгових марок із підробленими марками акцизного податку.

На завершальній стадії досудового розслідування, на підставі рішення суду накладено арешти на нерухоме та рухоме майно обвинувачених на загальну суму 3,4 млн грн. Крім того арештовано вилучену підроблену продукцію та обладнання.

За клопотанням прокуратури судом їм обрано запобіжних захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави у розмірі 130 тис грн., яку вони сплатили.

Зауважимо, що вчинення вказаних злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років, штраф до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна та незаконно виготовленої продукції і обладнання.

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