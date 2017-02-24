Почекун дістався Верховної Ради України

В сесійній залі Верховної Ради з’явився Почекун, який чекає роботи від народних депутатів і міністрів. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Борислав Береза, інформує 112 канал.

«Він, як і більшість українців, чекає відвідування та роботи нардепів. І дуже чекає якісних змін від Кабміну», – написав Борислав Береза.

Парламентар зазначив, що це саме він приніс Почекуна в сесійну залу.

Нагадаємо, навесні 2016 скульптор Магріт ван Брифорт з Нідерландів створила скульптуру під назвою Homunculus Loxodontus. Автор розповіла, що натхненням для неї стали люди, які сидять в чергах в лікарнях. Оригінальний Почекун знаходиться в Лейденському університеті Нідерландів.

Фото: Facebook-сторінка Борислава Берези.