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НБУ ліквідує «Платинум Банк»

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Національний банк за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення від 23 лютого 2017 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Платинум Банк». Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Як відомо, ПАТ «Платинум Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних 10 січня 2017 року відповідно до вимог статті 76 закону «Про банки і банківську діяльність».

Як інформував НБУ, 97% усіх вкладників ПАТ «Платинум Банк» отримають свої вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму у 200 тис. грн.

Нагадаємо, Фонд гарантування звернувся до Нацбанку з пропозицією про відкликання з 24 лютого 2017 року банківської ліцензії та ліквідацію банку ПАТ «Платинум Банк».

Економічна правда

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