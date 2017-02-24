НБУ ліквідує «Платинум Банк»

Національний банк за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення від 23 лютого 2017 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Платинум Банк». Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Як відомо, ПАТ «Платинум Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних 10 січня 2017 року відповідно до вимог статті 76 закону «Про банки і банківську діяльність».

Як інформував НБУ, 97% усіх вкладників ПАТ «Платинум Банк» отримають свої вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму у 200 тис. грн.

Нагадаємо, Фонд гарантування звернувся до Нацбанку з пропозицією про відкликання з 24 лютого 2017 року банківської ліцензії та ліквідацію банку ПАТ «Платинум Банк».

Економічна правда