«Найгірший у світі» лижник закохав у себе глядачів

Лижник із Венесуели Адріан Солано став головним персонажем кваліфікаційної гонки на 10 кілометрів серед чоловіків на чемпіонаті світу у фінському Лахті.

Солано стартував першим, хоча мало не запізнився на старт, а потім ледь не впав на перших метрах гонки.

Венесуельський лижник, який вперше наживо побачив сніг мало не в день старту, все ж таки зійшов із дистанції, але він зумів подолати близько половини шляху. За постійні падіння по ходу дистанції його почали називати найгіршим лижником на світі.

Венесуельська влада у провалі спортсмена звинуватила Францію, оскільки місяць тому Адріано Солано мріяв підтягнути вміння до кваліфікаційної гонки на справжньому снігу, проте французи навіть не дозволили спортсмену зійти з літака й депортувала його назад, як мігранта.

Гонка, за яку Адріано назвали найгіршим, була першим у його житті виходом на сніг у лижах. У Венесуелі він тренувався на спеціальному приладді з коліщатами.

На другому старті успіхи Андріано були дещо кращі.

Окрім того, через сервіс GoFundMe благодійники почали збирати для Солано гроші.

Українська правда. Життя