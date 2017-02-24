ОСТАННІ НОВИНИ

«Найгірший у світі» лижник закохав у себе глядачів

|

Лижник із Венесуели Адріан Солано став головним персонажем кваліфікаційної гонки на 10 кілометрів серед чоловіків на чемпіонаті світу у фінському Лахті.

Солано стартував першим, хоча мало не запізнився на старт, а потім ледь не впав на перших метрах гонки.

Венесуельський лижник, який вперше наживо побачив сніг мало не в день старту, все ж таки зійшов із дистанції, але він зумів подолати близько половини шляху. За постійні падіння по ходу дистанції його почали називати найгіршим лижником на світі.

Венесуельська влада у провалі спортсмена звинуватила Францію, оскільки місяць тому Адріано Солано мріяв підтягнути вміння до кваліфікаційної гонки на справжньому снігу, проте французи навіть не дозволили спортсмену зійти з літака й депортувала його назад, як мігранта.

Гонка, за яку Адріано назвали найгіршим, була першим у його житті виходом на сніг у лижах. У Венесуелі він тренувався на спеціальному приладді з коліщатами.

На другому старті успіхи Андріано були дещо кращі.

Окрім того, через сервіс GoFundMe благодійники почали збирати для Солано гроші.

Українська правда. Життя

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів
Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів

Ця історія насправді має чималі шанси стати не лише аферою року, а ще й посадити за грати добру частину керівного складу...

На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля

Для забезпечення потреб теплових електростанцій ДТЕК Енерго у минулому році закупив 622 тис тонн вугілля у шахт Львівськ...

Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!
Львівський портал
Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!

Ринок таксі у Львові останнім часом не тішить клієнта  ані якістю надання послуг, ані технічним станом більшості автомоб...

На родинний герб яких нардепів проситься кредо: «Робота не вовк – в ліс не втече»?
Олена ТИЩЕНКО, Львівський портал
На родинний герб яких нардепів проситься кредо: «Робота не вовк – в ліс не втече»?

Стаття 6 Закону України «Про статус народного депутата України» чітко говорить, що народний обранець у порядку, встановл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн