На трасі Київ – Чоп загинув пішохід

У Стрийський відділ поліції 23 лютого вночі надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що у селі Угерсько внаслідок наїзду автомобіля від отриманих травм помер пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, дорожньо-транспортна пригода сталась близько першої ночі. Попередньо також встановлено, що водій мікроавтобуса «Опель Віваро», 30-річний стриянин, рухаючись автодорогою Київ – Чоп, у селі Угерсько скоїв наїзд на пішохода – 56-річного мешканця Стрия. Від отриманих травм потерпілий помер на місці пригоди.

За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування.