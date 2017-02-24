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На трасі Київ-Чоп вантажівка насмерть збила велосипедиста

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В Буському районі вантажівка насмерть збила велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Буське відділення поліції 23 лютого о 21.15 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Як попередньо встановили правоохоронці, на автодорозі Київ-Чоп, водій вантажного автомобіля «ДАФ ХF», 38-річний житель Вінницької області, скоїв наїзд на 57-річного мешканця райцентру, який рухався в попутному напрямку. Велосипедист від отриманих травм загинув на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини події, призначена низка експертиз. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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