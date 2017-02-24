На Львівщині вчиняють вдвічі більше кримінальних правопорушень ніж загалом по Україні

«Криміногенна ситуація у нашому регіоні у мене викликає суттєве занепокоєння. У 2016 році ми маємо невтішні тенденції», – наголосив прокурор Львівської області Юрій Квятківський під час свого виступу на координаційній нараді керівників правоохоронних органів області.

Як зазначив, Юрій Квятківський на Львівщині відбувся ріст на 11% кількості вчинених кримінальних правопорушень, яка є вдвічі більшою ніж по державі. Негативна тенденція спостерігається і при реєстрації тяжких та середньої тяжкості злочинів. Відбувся значний ріст окремих видів злочинів, а саме: проти життя та здоров’я, умисних тяжких тілесних ушкоджень у т.ч. що спричинили смерть, крадіжок насамперед квартирних, грабежів, розбоїв, незаконних заволодінь транспортними засобами та інших.

Причинами збільшення зазначених правопорушень, за словами прокурора області є відсутність проведення системного аналізу органами Національної поліції причин та умов, що сприяють їх вчиненню та належна профілактична робота.

Останнє призвело до збільшення кількості вчинених злочинів раніше судимими та групою осіб. Крім зазначених недоліків, які характеризують неефективну діяльність органів поліції є не завершена реформа органів поліції.

Обгрунтовано прокурор області піддав критиці роботу поліції щодо розшуку безвісно відсутніх осіб, виявлення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.

Негативної оцінки за словами Юрія Квятківського заслуговує робота оперативних підрозділів ГУ ДФС у Львівській області по виявленню та документуванню злочинів у сфері оподаткування. У минулому році податковою міліцією не виявлено жодного злочину у вказаній сфері, вчиненого у складі організованих злочинних груп, а також про легалізацію (відмивання) незаконно отриманих доходів та майна. Жодного «конвертаційного центру» оперативними підрозділами податкової міліції у 2016 році також не виявлено.