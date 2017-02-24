На Львівщині скресла дорога, що вела до чотирьох сіл

У Яворівському районі Львівщини зі снігом скресла дорога яка відрізала від світу відразу чотири села Черчик, Рогізно, Оселя та Дернаки. Про це повідомляють активісти «Варта1», передає кореспондент Львівського порталу.

За даними від очевидців, сьогодні села фактично відрізані від цивілізації і жодний пасажирський транспорт не може проїхати не говорячи вже про швидку, пожежну чи поліцію.

Колись дорогу пообіцяв відремонтувати сам губернатор Львівщини Михайло Цимбалюк, однак, як бачимо із відео, якість виконаних робіт була невтішною.

Люди також нарікають на керівництво «Укравтодору», яке незважаючи на всі скарги та звернення, жодним чином не відреагувало.

Зневірені люди голіруч кинулися рятувати залишки дороги.

Варто додати, що скресла разом зі снігом й вулиця Героїв Небесно Сотні у Львові, що веде до с.м.т. Рудно.