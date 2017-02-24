Мешканців Львівщини попереджають про підйом рівня води у річках і льодохід

На річках області очiкується продовження розвитку весняної повенi з пiдйомом рiвнiв води. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

24 – 25 лютого на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра на 0,5 – 1,5 м, мiсцями льодохiд, на р. Стрий дiлянка Завадiвка – Ясениця при скресаннi льоду зберiгається можливiсть утворення (посилення) заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води, в Турківському районі при цьому не виключено досягнення небезпечних відміток.

24 – 27 лютого на рiчках басейну Захiдного Бугу на 0,3 – 1 м, мiсцями вихiд води на заплаву.